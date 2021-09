Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Prende il via "Intorno alle Mura", una giornata di incontri, visite guidate ed eventi per invitare alla riscoperta delle Mura Aureliane promossa da Roma Capitale Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali in collaborazione con il Comitato Mura Latine aps e Inarch Lazio e curata da Zètema progetto cultura.- Sit in di Europa verde al parco degli Acquedotti. Presente il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. (ore 9:30)- Conferenza stampa di presentazione "Saracinart" progetto artistico promosso da Municipio Roma I e Tiba community.Roma, Art exhibition link – Gallery Uno, Borgo Pio, 125 (ore 11)- Inaugurazione del primo asilo nido comunale di Cerveteri. La struttura sarà intitolata al fondatore di Emergency Gino Strada.Cerveteri (ore 16:30) (Rer)