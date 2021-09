Business news: India, Adb prevede crescita del dieci per cento nel 2021 e del 7,5 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India dovrebbe crescere del dieci per cento nell’anno fiscale 2021 e del 7,5 per cento nel 2022, secondo le previsioni della Banca asiatica di sviluppo (Adb), contenute nell’ultimo “Asian Development Outlook”. Nell’aggiornamento di settembre, appena pubblicato, le stime sono state leggermente riviste rispetto al rapporto di aprile. Per quanto riguarda il 2021 (anno fiscale iniziato ad aprile) la previsione è stata corretta al ribasso, dall’undici per cento precedente. Per quanto riguarda il 2022, invece, è stata migliorata di mezzo punto percentuale rispetto al sette per cento. (Inn)