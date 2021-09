Business news: Banca asiatica di sviluppo, economia Cina si manterrà forte nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita della Cina, la più grande economia della regione asiatica, rimarrà solida all'8,1 per cento nel 2021 e al 5,5 per cento nel 2022, grazie alle esportazioni e ad un maggiore sostegno fiscale nella seconda metà del 2021. Lo indica un rapporto reso noto dalla Banca asiatica di sviluppo (Adb), che ha riportato un calo delle prospettive di crescita economica 2021 dell'Asia a causa delle difficoltà legate alla pandemia di Covid-19. Secondo i prospetti aggiornati di Adb, lo sviluppo dell'Asia crescerà del 7,1 per cento quest'anno, inferiore alla stima del 7,3 per cento di aprile. Le prospettive di crescita per il 2022 sono aumentate al 5,4 per cento dal 5,3 per cento, supportate da un'ampia ripresa delle esportazioni. "L'Asia in via di sviluppo rimane vulnerabile alla pandemia di coronavirus per via delle nuove varianti che portano a rinnovare le restrizioni alla mobilità di alcune economie", ha affermato Joseph Zveglich Jr, capo economista ad interim di Adb, in conferenza stampa online. "Le misure politiche non dovrebbero concentrarsi solo sul contenimento e sulle vaccinazioni, ma anche sul ri-orientamento dei settori dell'economia per avviare la ripresa", ha aggiunto l'esperto. (Cip)