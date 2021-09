Business news: Taiwan invia richiesta formale per adesione a Partenariato trans-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha presentato una richiesta ufficiale per entrare a far parte dell'Accordo globale e progressivo per il Partenariato trans-Pacifico (Cptpp). Lo ha dichiarato il viceministro degli Affari economici taiwanese Chen Chern-chyi. La notizia giunge qualche giorno dopo la richiesta formale di adesione della Cina sebbene nelle settimane scorse l'Istituto Chung-Hua per la ricerca economica (Cier) avesse sollecitato Taiwan ad aderire all'accordo tempestivamente, prima della Cina, per cercare di evitare un iter più complicato a causa dell'opposizione di Pechino. Il 16 settembre la Cina ha intrapreso i preparativi che dovrebbero culminare nell'avvio di una formale procedura per l'ammissione all'Accordo globale e progressivo di partenariato trans-Pacifico, noto anche come Tpp-11. L'accordo, entrato in vigore il 30 dicembre 2018, istituisce un'area di libero scambio che include Giappone, Australia, Canada, Messico, Nuova Zelanda, Vietnam, Singapore, Malesia, Brunei, Cile e Perù. (Cip)