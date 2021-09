Business news: Australia, adesione Cina a Partenariato trans-pacifico dipende da rimozione sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dovrà porre fine al blocco dei contatti con i politici australiani di alto livello se spera di aderire al Partenariato transpacifico. Lo ha annunciato Dan Tehan, il ministro del Commercio australiano, stabilendo di fatto le precondizioni per l'adesione di Pechino. Le dichiarazioni del ministro Tehan giungono dopo che la scorsa settimana la Cina ha formalmente chiesto di aderire all'Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CpTpp), facendo pressioni per ottenere il consenso dei Paesi membri, inclusa l'Australia. La mossa di Canberra si colloca in uno scenario in cui le relazioni con Pechino sono sempre più controverse. "Quando sono diventato ministro del Commercio, a gennaio ho scritto alla mia controparte cinese domandando come possiamo cooperare a stretto contatto. Sto ancora aspettando una risposta", ha detto Tehan lunedì scorso. Tehan ha anche evidenziato che la Cina dovrebbe risolvere le contese presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) derivanti da una serie di sanzioni politiche sulle importazioni australiane. "Tutte le parti vorranno essere sicure che ogni nuovo membro dell'accordo soddisferà, attuerà e aderirà agli elevati standard, nonché agli impegni dell'Omc e agli loro accordi commerciali esistenti", ha affermato il ministro di Canberra. (Cip)