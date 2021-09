Business news: crisi Evergrande, l’azionista Chinese Estates si prepara a cedere tutte le sue quote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Chinese Estates, una delle maggiori azioniste del colosso immobiliare cinese Evergrande, ha annunciato la potenziale cessione di tutte le sue quote partecipative a causa del persistere della crisi di liquidità dell'azienda. Lo rende noto l’emittente statunitense "Bloomberg". Il proprietario ed ex presidente della compagnia, il miliardario Joseph Lau, ha infatti annunciato la vendita di 108,9 milioni di azioni del gruppo immobiliare, una manovra motivata da "prudenza e timore per la liquidità" che presto potrebbe essere estesa anche alle rimanenti 751,1 milioni di azioni Evergrande. (Cip)