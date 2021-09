Business news: Iraq, annunciati nuovi investimenti in giacimenti gas a Nassiriya e Al Gharaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Iraq, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, ha annunciato il lancio di un nuovo progetto di investimento per il gas naturale nei giacimenti di Nassiriya e Al Gharaf, nel sud del Paese. “Dopo più di tre anni di lavoro continuo per il gas meridionale, è stato lanciato il progetto di investimento”, ha detto il ministro intervenendo alla cerimonia di inaugurazione nella provincia di Dhi Qar. “I progetti di investimento per il gas contribuiranno a sviluppare e fornire posti di lavoro, nel quadro dei progetti di sviluppo sostenibile e di investimento in energia iracheni”, ha detto Abdul Jabbar, facendo riferimento anche alla “moltiplicazione delle fonti di reddito per il bilancio generale”. Il progetto in questione avrebbe dovuto essere lanciato nel 2018 ma è stato ritardato fino a oggi, e “per questo dobbiamo continuare a lavorare”, ha aggiunto. (Res)