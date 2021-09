Business news: ministro Iraq, Opec manterrà prezzi del petrolio a 70 dollari al barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i suoi alleati cercheranno di mantenere i prezzi del petrolio a 70 dollari al barile nel primo trimestre del 2022. Lo ha detto il ministro del Petrolio iracheno, Ihsan Abdul Jabbar, precisando che il Cartello petrolifero dovrebbe attenersi agli accordi di produzione vigenti durante la riunione di ottobre "se i prezzi rimangono stabili". Le esportazioni totali di petrolio dell'Iraq, comprese quelle dalla regione autonoma del Kurdistan iracheno, dovrebbero attestarsi a una media di 3,4 milioni di barili al giorno a settembre, ha detto il ministro in una conferenza stampa a Baghdad. Nel frattempo, la South Gas Co., azienda di proprietà statale irachena, e la società statunitense di servizi energetici Baker Hughes dovrebbero sviluppare un progetto di recupero di gas da 200 milioni di metri cubi/giorno nel sud. Secondo il quotidiano panarabo di proprietà saudita edito a Londra “Ahsarq al Awsat”, il progetto tratterà il gas associato dai campi di Nassiriyah e Al Gharraf, nella provincia meridionale di Dhi Qar, 375 chilometri a sud di Baghdad. “Il governo è desideroso di attuare questo progetto”, ha affermato Abdul Jabbar, rilevando la sua importanza per gli investimenti nel gas in Iraq. Il progetto costerà 370 milioni di dollari e richiederà 30 mesi per essere attuato. "L'Iraq ha bisogno di attuare mega-progetti strategici per sviluppare tutte le sue risorse entro un periodo di tempo specifico", ha sottolineato il ministro. (Irb)