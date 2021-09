Business news: Egitto, al vaglio proposta cinese per gestire distretto finanziario capitale amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Egitto, Mustafa Madbouly, ha annunciato che il governo sta valutando un'offerta di una società cinese per gestire il distretto economico finanziario nella nuova capitale amministrativa attualmente in costruzione a circa 45 chilometri a est del Cairo. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. Secondo quanto si legge nella nota, una società cinese ha espresso il suo interesse per la gestione del distretto economico che potrebbe divenire un grande centro di attrazione per le principali aziende regionali e internazionali. La costruzione del distretto finanziario e commerciale della nuova capitale amministrativa è iniziata nel 2017 su progetto della società cinese China State Construction Engineering (Cscec). Il sito copre una superficie di 195 ettari e la spesa stimata per la sua realizzazione è di 3,2 miliardi di dollari. Il distretto economico finanziario a poche decine di chilometri dal Canale di Suez e sarà collegato al Mar Rosso e al Mediterraneo tramite la rete ferroviaria. Anas al Qassas, ricercatore egiziano e docente di relazioni internazionali, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che il governo potrebbe accettare la proposta della società cinese considerato che l’obiettivo delle autorità è quello di attirare le aziende internazionali in Egitto, in particolare i colossi con sede in Cina. “L'Egitto ha un ampio mercato per quanto riguarda i beni di consumo e offre manodopera ad un costo inferiore rispetto ai Paesi del Golfo”, afferma l’analista. (Cae)