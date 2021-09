Business news: Canale di Suez, da gennaio ad agosto ricavi in aumento dell'11,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi otto mesi del 2021 i ricavi generati dal transito lungo il Canale di Suez hanno registrato un aumento dell'11,6 per cento. Lo ha annunciato il generale Osama Rabie, capo dell'Autorità del Canale di Suez, in un discorso trasmesso alla televisione egiziana durante l'inaugurazione di alcuni progetti lungo l'infrastruttura da parte del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. In particolare, dal primo gennaio al 31 agosto scorsi il transito lungo il Canale di Suez ha generato ricavi per 4 miliardi di dollari, in aumento dell'11,6 per cento rispetto ai 3,6 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020. Nei primi otto mesi dell'anno sono passate lungo il Canale di Suez 13.617 navi, segnando un incremento del 6,7 per cento. (Cae)