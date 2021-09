Business news: emiratina Adnoc Drilling aumenta dimensione Ipo all’11 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica emiratina Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) ha aumentato la dimensione dell'offerta pubblica iniziale (Ipo) della sua controllata Adnoc Drilling all'11 per cento dal 7,5 per cento del suo capitale azionario, dopo i segnali di forte interesse da parte degli investitori e "un significativo eccesso di sottoscrizioni in tutte le tranche". Secondo quanto riferisce una nota della più grande compagnia energetica emiratina, Adnoc Drilling offrirà ora 1,76 miliardi di azioni ordinarie (in precedenza erano 1,2 miliardi) a un prezzo di offerta delle azioni di 2,30 dirham (0,63 dollari), con l'intenzione di raccogliere circa 1,1 miliardi di dollari. Il periodo di sottoscrizione dell'Ipo di Adnoc Drilling rimane invariato per gli investitori retail degli Emirati Arabi Uniti e il 26 settembre per gli investitori istituzionali qualificati nazionali e internazionali. La società dovrebbe quotarsi all'Abu Dhabi Securities Exchange (Adx) il 3 ottobre e l'Ipo è destinata a essere la più grande di sempre sulla borsa emiratina. "L'offerta ampliata consentirà a una base di investitori più ampia di ottenere esposizione alla proposta di valore altamente interessante di Adnoc Drilling", ha affermato la società nella nota. (Res)