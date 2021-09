Business news: Libano, società gestione rete elettrica, rischio blackout totale a fine settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società pubblica che gestisce la rete elettrica libanese (Edl) ha dichiarato che c’è un rischio di arrivare a un blackout totale nel Paese alla fine di settembre a causa dell’insufficiente produzione di energia elettrica dovuta alla mancanza di olio combustibile. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale non è la prima volta che le autorità avvertono di un possibile taglio totale della corrente, dal momento che l’energia elettrica prodotta copre due o tre ore al giorno e i generatori privati fanno fatica a subentrare. In una dichiarazione, Edl annuncia che le sue scorte di carburante "sono notevolmente diminuite". In particolare, sono “completamente esaurite nella centrale termica di Jiyyé (a sud di Beirut) e nelle due ‘powership’ turche di Orhan Bey e Fatmagul Sultan (centrali elettriche costruite su imbarcazioni)”. “Anche le scorte nelle centrali di Zouk sono quasi esaurite e spesso non saranno più in grado di funzionare”, ha avvertito Edl. (Lib)