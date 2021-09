Business news: presidente Kenya, governi coinvolgano maggiormente il settore privato in ripresa post-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha invitato oggi i governi a coinvolgere maggiormente il settore privato nei loro piani di ripresa post-Covid, affermando che gli attori non statali hanno le risorse e il know-how per aiutare la ripresa economica. “Il settore privato sarà fondamentale in questo sforzo. La pandemia ha dimostrato che, dato il giusto sostegno politico e istituzionale, il settore può integrare il settore pubblico, creare rapidamente la capacità e l'innovazione necessarie per sconfiggere il virus e catalizzare una ripresa forte e resiliente", ha affermato il presidente keniota intervenendo oggi all'evento ad alto livello "Sdg Moment", organizzato a New York a margine della 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Dobbiamo coinvolgere il settore privato per affrontare la sfida dei sistemi alimentari globali e anche della produzione di energia sostenibile. Circa 700 milioni di persone nel mondo sono oggi denutrite e un quarto della popolazione mondiale soffre di insicurezza alimentare”, ha ricordato Kenyatta, sottolineando come il suo governo abbia ampliato la partecipazione del settore privato alla sua economia in crescita rafforzando il quadro delle partnership pubbliche e private (Ppp). (Nys)