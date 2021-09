Business news: Tanzania, ambasciatore Lombardi visita Southern Highlands, focus su progetti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Tanzania, Marco Lombardi, insieme con i capi missione di Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Polonia e Unione europea, si è recato in missione nelle città di Mbeya, Njombe e Iringa, principali centri delle Southern Highlands della Tanzania. Scopo della missione, riferisce la Farnesina in una nota, era di visitare i progetti europei ed italiani nella regione. Nel corso della visita a Mbeya, secondo centro urbano più abitato dopo Dar es Salaam, la delegazione ha visitato le piantagioni di caffè che, assistite da progetti Ue, forniscono la materia prima a Lavazza. Nel corso di una riunione con i rappresentanti delle istituzioni locali, alla quale ha partecipato anche la vicepresidente del parlamento della Tanzania, Tulia Ackson, è stata presentata l’attività svolta dalla “Comunità solidali nel mondo” a sostegno dei bambini disabili della regione. (Com)