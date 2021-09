Business news: Nigeria, autorità di Sokoto tagliano comunicazioni per impedire contatti fra bande armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità nigeriane hanno imposto un blackout delle comunicazioni in diverse parti dello Stato nord-occidentale di Sokoto come misura per impedire i contatti dei membri dei gruppi armati attivi in zona. Lo ha detto al quotidiano nigeriano "The Punch" Muhammad Bello, consigliere speciale dello stato di Sokoto per i media e la pubblicità, il quale ha precisato che la decisione riguarda 14 aree del governo locale ed è stata presa di concerto con il ministero delle Comunicazioni. La decisione delle autorità di Sokoto segue di fatto quella presa poche settimane fa dall'Authority delle comunicazioni della Nigeria, che ha ordinato agli operatori dello Stato di Zamfara di chiudere le loro torri di trasmissione in modo da interrompere le comunicazioni fra i gruppi armati. Anche in questo caso la misura è stata presa nel quadro della maxi operazione lanciata dall'esercito nigeriano in zona per contrastare le bande armate ma ha provocato non pochi disagi ai residenti: gli abitanti dello Zamfara hanno dovuto spostarsi a Funtua, nel vicino stato di Katsina, per effettuare telefonate e transazioni bancarie, anch'esse interrotte. (Res)