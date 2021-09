Business news: Cina-Nigeria, settimana della cultura per celebrare 50 anni di relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana culturale sino-nigeriana è stata inaugurata il 21 settembre, con lo scopo di celebrare cinquant’anni di relazioni diplomatiche bilaterali. Sono intervenuti per l'occasione il segretario permanente nigeriano per l'Informazione e la cultura Adaora Anyanwutaku e l’ambasciatore della Repubblica popolare in Nigeria, Cui Jianchun. Nel corso della cerimonia, Cui ha evidenziato la “tradizionale amicizia che lega i due Paesi” e ha annunciato il futuro rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. (Cip)