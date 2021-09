© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 26 settembre, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; schiarite in serata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3517m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: rapido peggioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali per il transito di una perturbazione in arrivo dalla Francia. Molte nubi ovunque, piogge tra deboli e moderate ed anche qualche temporale. Temporali che sulla Liguria potranno risultare localmente intensi. Generale calo delle temperature, soprattutto nei valori massimi, in genere non oltre i 21-22°C. Ventilazione in temporaneo rinforzo da Sudest sulla Liguria di Levante, prevalentemente da Nord su quella di Ponente. Mar ligure mosso. (Rpi)