Business news: Ice Casablanca, nuove opportunità per le aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di promuovere i suoi obiettivi di internazionalizzazione del made in Italy nel mondo, l’Agenzia Ice di Casablanca ha implementato un programma di eventi promozionali a favore di enti fieristici, associazioni di categoria e in particolare delle piccole e medie imprese italiane. Secondo i dati diffusi dall’Ice, il Marocco rappresenta un mercato fertile per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del prodotto italiano nelle sue espressioni settoriali. A partire dai primi di luglio scorso, sono riprese le iniziative promozionali in presenza, da quelle di promozione del design italiano, con eventi sul territorio marocchino, a Rabat e Casablanca; alle missioni di operatori e giornalisti in Italia, con programmi di visita alle manifestazioni fieristiche, presentazioni e agende di incontri con le aziende italiane di produzione. Fra le prossime iniziative dell’Agenzia Ice di Casablanca sono attesi molti appuntamenti importanti nei quali ospiti marocchini (importatori, distributori, professionisti, rappresentanti di organismi istituzionali e associativi, giornalisti) visiteranno gli eventi e incontreranno le aziende italiane di diversi settori. È il caso del Simac Tanning Tech di Milano, Expo Ferroviaria, la Marmo+Mac di Verona, ma anche gli eventi dedicati a macchinari e tecnologie, produttori di gioielleria, ed esperti del settore dell’ospitalità. Nell'ambito delle azioni a favore del settore cosmetico-benessere , si distingue il progetto innovativo Ice che mira a promuovere la diffusa realtà degli stabilimenti termali italiani, l'immagine e la ricchezza dei territori d'Italia che li ospitano, in collaborazione con Federterme. Volto a importatori, "buyer" , giornalisti, influencer esteri, si basa su un format innovativo che coinvolgerà in più tappe una delegazione in partenza dal Marocco, in un viaggio esperienziale attraverso le regioni italiane. Il viaggio prenderà avvio nella seconda metà di ottobre, conferendo nuova vitalità e valore internazionale ai prodotti e ai flussi turistici. Ulteriori e aggiornate informazioni sulle iniziative imprenditoriali organizzate da Ice Agenzia Casablanca sono disponibili sul sito istituzionale. (Mar)