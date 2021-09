Business news: Iraq, Banca centrale sostiene creazione fondo sovrano per generazioni future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell’Iraq sosterrà l’istituzione di un fondo sovrano per le generazioni future. Lo ha annunciato il governatore dell’istituto centrale di credito iracheno, Mustafa Ghaleb Mokhiv, secondo quanto riferisce una nota della Banca dell’Iraq. L’annuncio è stato fatto durante un evento a Baghdad a cui hanno preso parte anche il ministro delle Finanze, Ali Allawi e rappresenti del settore bancario e finanziario. Nel suo discorso, Ghaleb Mokhiv ha sottolineato che la Banca Centrale ha un ruolo importante nel raggiungimento dell'equilibrio macroeconomico attraverso vari strumenti di politica monetaria, soprattutto dopo le sfide finanziarie ed economiche che il Paese sta affrontando. “Questa banca, al fine di stimolare l'attività economica e ridurre la disoccupazione, ha lanciato un'iniziativa con un importo di oltre 5.000 miliardi di dinari (3,42 miliardi di dollari) in aggiunta alla precedente iniziativa lanciata nel 2015”, ha dichiarato il governatore della Banca centrale. Inoltre, Ghaleb Mokhiv, ha sottolineato "la banca sta lavorando con il ministero delle Finanze per riformare le banche governative, migliorare l'inclusione finanziaria e sviluppare infrastrutture per i servizi tecnici e la sicurezza informatica". Il governatore ha aggiunto: "La Banca centrale sostiene l'istituzione di un fondo sovrano per le generazioni future, a cui contribuiranno le istituzioni statali e le entrate petrolifere”, osservando che "la presenza di questo fondo consentirà di mitigare i potenziali rischi alla luce delle fluttuazioni del prezzo del petrolio e contribuirà a costruire un futuro sicuro per le nuove generazioni". (Res)