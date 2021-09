Business news: Algeria, premier Benabderrahmane apre a investimenti privati stranieri in nuovi settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Algeria apre agli investimenti stranieri privati in settori finora non accessibili, come il trasporto aereo e marittimo. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio algerino, Aimene Benabderrahmane, in un'intervista all'agenzia di stampa governativa "Aps". "Gli investimenti sono ora aperti, in particolare per alcuni settori fino a questo momento vietati in via ufficiosa e adesso autorizzati ufficialmente", ha dichiarato il capo dell'esecutivo. Benabderrahmane ha aggiunto: "Invito i detentori di capitali a investire in questo tipo di investimenti, in particolare nel trasporto aereo e marittimo". Il primo ministro ha spiegato che "sono stati depositati diversi fascicoli d'investimento presso il ministero dei Trasporti", aggiungendo che "tutti gli investitori che desiderano investire in questi settori devono presentare i propri dossier". (Ala)