Business news: Iraq, importazioni in aumento dell'11,2 per cento nei primi 5 mesi dell'anno, export in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni dell’Iraq hanno registrato un +11,2 per cento nei primi cinque mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo 2020, raggiungendo un valore di 13,1 miliardi di euro. E' quanto emerge dagli ultimi dati diffusi da TdMonitor elaborati da Ice Agenzia di Amman. Al contrario, nello stesso periodo di riferimento, le esportazioni hanno registrato un -5,8 per cento rispetto al periodo gennaio-maggio 2020, raggiungendo un valore di 25,3 miliardi di euro. I primi cinque paesi fornitori dell’Iraq sono nell’ordine Turchia, con 3,3 miliardi di euro e una quota del 25,1 per cento dell’import totale (prodotti più richiesti sono perle fini, pietre e metalli preziosi per 397 milioni di euro, +14,8 per cento rispetto al 2020), materie plastiche e lavori per 193,6 milioni di euro (+13,01 per cento), apparecchi e congegni meccanici per 183,9 milioni di euro (+5,8 per cento), crescita notevole per lavori di ghisa, ferro/acciaio a 151,4 milioni di euro (+46,7 per cento). A seguire, al secondo posto dei Paesi fornitori dell'Iraq si trova la Cina con 3,1 miliardi di euro e una quota del 24,3 per cento: apparecchi e congegni meccanici per 696,5 milioni di euro (-7,3 per cento), apparecchi e materiale elettrico per 404,6 milioni di euro (-22,1 per cento), mobili per 219,3 milioni di euro (-6,5 per cento); Iran con 1,8 miliardi di euro e una quota del 13,8 per cento, secondo i dati delle Dogane iraniane. (Res)