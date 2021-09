Business news: Italia-Libia, interscambio commerciale aumentato dell'87,9 per cento nel primo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interscambio Italia-Libia, nei primi quattro mesi di quest’anno, ha superato 1,7 miliardi di euro con un +87,9 per cento rispetto al periodo precedente. Nell’intero anno 2020, il valore dell’interscambio ha raggiunto i 2,6 miliardi di euro. E’ quanto emerge alle elaborazioni dell’Annuario Istat e Agenzia Ice esaminate da “Agenzia Nova”. In base al Rapporto Export 2021: "Ritorno al futuro: anatomia di una ripresa post-pandemica”, presentato alcuni giorni fa da Sace, gli acquisti di prodotti dall'Italia verso la Libia aumenteranno del 27,2 per cento nel 2021, dopo un -29,3 per cento registrato del 2020. Anche se siamo ancora lontani dai valori storici che hanno visto l’interscambio con la Libia superare i 15 miliardi di euro, l’Italia si conferma, nel primo quadrimestre 2021, il primo mercato di destinazione dell’export della Libia con una quota di mercato del 31,5 per cento. (Lit)