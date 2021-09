Business news: Barclays, improbabile che default Evergrande minacci stabilità finanziaria Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È improbabile che un default di Evergrande minacci la generale stabilità del sistema finanziario cinese, che può contare su 45 mila miliardi di dollari in asset e 30 mila miliardi di dollari in prestiti. Lo ha detto l'istituto di credito britannico "Barclays", citato oggi dal quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post". L'opinione risulta condivisa anche da altri enti finanziari. Sebbene l'istituto di credito americano S&P Global Ratings ritenga il default di Evergrande "probabile", non considera altrettanto certa una ristrutturazione del debito da parte del governo, il cui intervento minerebbe gli sforzi fatti per incoraggiare una maggiore disciplina finanziaria nel settore immobiliare. Il debito da 300 miliardi di dollari contratto dal colosso di Shenzhen ha fatto aumentare vertiginosamente i costi di prestito per altri sviluppatori immobiliari e lunedì ha scatenato una svendita di azioni da Hong Kong a New York. (Cip)