- ROMA 2021- Alle 11:30 a piazza Santa Maria della Pietà il candidato sindaco Roberto Gualtieri e il candidato al Municipio XIV Marco Della Porta con il ciclista Valerio Agnoli partiranno per una pedalata fino a piazzale degli Eroi. Alle 12 su via della Pineta Sacchetti, all’angolo con via Ardib Pascucci, Gualtieri farà un punto con i giornalisti sulla realizzazione del Grande Raccordo Anulare per le biciclette (GraB) e sulle modifiche necessarie a una serie di piste ciclabili recentemente avviate, come quelle di Tuscolano, Gregorio VII, Prenestino e Pineta Sacchetti.Dalle 13: 15, Gualtieri parteciperà a un giro del Mercato di Primavalle 1 assieme al candidato Presidente del centrosinistra per il XIV Municipio, Marco della Porta.- Andrea Bozzi, consigliere civico uscente del Municipio X e candidato presidente per la lista civica Calenda Sindaco presenta i "Venti impegni per il Municipio X".Roma, hotel "Fly Decò", lungomare Toscanelli, 52 (ore 11)- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, insieme a Monica Picca, candidata del centrodestra alla presidenza del X Municipio, presenteranno il progetto "Distretto Marittimo di Ostia".Roma, Aran Blu hotel, lungomare Duca degli Abruzzi, 72) (ore 11:30) (segue) (Rer)