Business news: Giappone, record di fusioni a acquisizioni aziendali nel 2021

- Le aziende giapponesi saranno protagoniste di un numero record di fusioni e acquisizioni nel 2021, per effetto degli investimenti nella crescita operati dalle aziende nel tentativo di posizionarsi per la competizione nel mondo post-pandemia. Secondo la società di consulenza Recof Corp, le aziende giapponesi sono state protagoniste di 2.794 accordi di fusione e acquisizione nei primi otto mesi dell'anno, in aumento del 15,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il dato rappresenta un record assoluto dall'inizio della serie storica, nel 1985. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere superato il precedente record annuo di 4.88 fusioni e acquisizioni registrato nel 2019. Tra le principali acquisizioni del 2021 va segnalata quella della società di software engineering statunitense GlobalLogic Inc. da parte di Hitachi Ltd per 9,6 miliardi di dollari. I settori dell'ospitalità e della ristorazione, colpiti con particolare durezza dalla pandemia, sono stati interessati quest'anno da un significativo processo di consolidamento. (Git)