Business news: Cina, Banca centrale definisce "illegali" tutte le attività connesse alle cirptovalute

- In Cina sono "illegali" tutte le attività connesse alle criptovalute, che non hanno lo stesso status giuridico della moneta a corso legale. Lo chiarisce la Banca popolare in un comunicato, annunciando ulteriori restrizioni al mercato delle criptovalute e vietando a istituzioni finanziarie, società di pagamento e società Internet di facilitarne il commercio. La banca centrale di Pechino ha inoltre promesso un maggiore impegno nel monitoraggio e ha invitato i governi provinciali ad assumersi maggiori responsabilità nella prevenzione e nell'eliminazione dei rischi legati alle transazioni in criptovalute nelle rispettive aree di competenza. (Cip)