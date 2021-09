Business news: Arabia Saudita, a Neom costruzione di “The Line” inizierà entro la fine dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di “The Line”, il più importante progetto della città di Neom, in Arabia Saudita, inizierà entro la fine dell’anno. Lo ha dichiarato il governatore del Fondo per gli investimenti pubblici (Pif), Yasir al Rumayyan. The Line è una linea di 170 chilometri lungo la quale vivranno comunità iperconnesse per un totale di un milione di abitanti, che si sposteranno solo a piedi o con mezzi pubblici su rotaia ad alta velocità, riuscendo a raggiungere in venti minuti tutti i servizi come scuole e ospedali, oltre agli spazi verdi. Non ci saranno automobili né strade, e pertanto non ci saranno neppure emissioni di anidride carbonica. "Se tutto procede dovremmo iniziare i lavori entro la fine di quest'anno", ha ribadito Al Rumayyan. (Res)