Business news: Arabia Saudita, export non petrolifero aumentato del 17,9 per cento su base annua a luglio

- In Arabia Saudita le esportazioni non petrolifere sono aumentate del 17,9 per cento su base annua nel mese di luglio, passando da 17,6 miliardi di rial (circa 4,7 miliardi di dollari) del luglio 2020 a 20,8 miliardi di rial (circa 5,5 miliardi di dollari) del luglio di quest’anno. Lo rende noto l’Autorità generale per le statistiche, secondo la quale le esportazioni complessive sono aumentate del 79,6 per cento nello stesso periodo. Le esportazioni petrolifere hanno continuato a dominare le esportazioni, passando dal 65,5 per cento delle esportazioni totali di luglio 2020 al 77,4 per cento di luglio 2021. (Res)