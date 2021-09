Business news: Iraq-Giordania, Commissione investimenti offre opportunità a compagnie giordane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per gli investimenti (Nic) dell’Iraq ha annunciato di aver offerto opportunità di investimenti a compagnie giordane. Ciò è avvenuto in occasione di un incontro tra la presidente della Nic, Suha Dawud Najjar, e il ministro dei Lavori pubblici e degli Alloggi di Amman, Yahya al Kasabi, durante il quale le parti hanno ribadito la necessità di ampliare la cooperazione bilaterale nel campo degli investimenti. “L’Iraq è pieno di opportunità di investimenti che possono essere sfruttate dalla Giordania in modo da soddisfare gli interessi di entrambe le parti, dato che Amman è pienamente consapevole della realtà economica irachena e ha grandi esperienze in vari settori di investimento in Iraq, su tutti nel campo delle energie rinnovabili”, ha affermato Najjar in una nota. (Res)