Business news: Taiwan, Adb prevede crescita Pil del 6,2 per cento nel 2021

- La crescita del prodotto interno lordo (Pil) di Taiwan dovrebbe salire al 6,2 per cento nel 2021, per poi passare al tre per cento nel 2022. Lo prevede un rapporto pubblicato dalla Banca asiatica di sviluppo (Adb). Nel suo precedente rapporto, dello scorso aprile, l'Adb aveva stimato la crescita dell'economia taiwanese per il 2021 nel 4,6 per cento. Taiwan ha registrato una forte espansione, dell'8,3 per cento, nella prima metà dell'anno, ha sottolineato l'Adb, e lo slancio dovrebbe continuare anche nella seconda metà dell'anno. L'istituto di Manila ha citato, in particolare, un aumento del 22,4 per cento su base annua delle esportazioni per via dell'elevata domanda di tecnologie emergenti come le applicazioni 5G. Inoltre, la formazione di capitale è aumentata dell'8,9 per cento nel primo semestre, con massicci investimenti in macchinari, attrezzature di trasporto, sviluppo della rete di telefonia mobile di quinta generazione e infrastrutture per lo sviluppo sostenibile. Il consumo privato, tuttavia, è cresciuto solo dell'uno per cento nel primo semestre, a causa di un focolaio domestico di Covid-19. Notando che a metà agosto circa il 40 per cento della popolazione di Taiwan aveva ricevuto una dose di un vaccino anti-Covid, il rapporto di Adb ha ipotizzato che le modalità di contenimento del Covid applicate dal governo taiwanese "potrebbero aumentare la fiducia dei consumatori ed essere di buon auspicio per i consumi". (Cip)