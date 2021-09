Business news: Tunisia, il debito pubblico sale a 33,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico tunisino ha raggiunto i 112 miliardi di dinari (circa 33,9 miliardi di euro), in aumento rispetto ai 100 miliardi di dinari (circa 30 miliardi di euro) dell'anno scorso. Lo riferisce il quotidiano tunisino "Al Sabah", sottolineando che il debito pro capite è di 9.300 dinari (2.800 euro). Il Paese nordafricano aveva fissato nella legge finanziaria per l'anno 2020 il tetto del debito pubblico a 100 miliardi di dinari, compresi i prestiti ottenuti durante il periodo della crisi sanitaria dovuta alla diffusione della pandemia Covid-19. Il governo tunisino ha iniziato a saldare i prestiti ottenuti nel periodo post pandemico nel secondo trimestre dell'anno in corso. La metà del debito pubblico tunisino è in valuta forte, quindi il valore totale varia in relazione al tasso di cambio con il dinaro. (Tut)