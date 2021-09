Business news: Algeria, premier Benabderrahmane al lavoro per nuova legge su transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro algerino e ministro delle Finanze, Aimene Benabderrahmane, ha annunciato he il governo sta lavorando alla stesura di una nuova legge sulla transizione energetica. Al termine della presentazione del piano d’azione del governo alla sessione plenaria del Consiglio della nazione, il premier ha indicato che il Piano mira a "intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza energetica attraverso una transizione basata su un mix equilibrato entro il 2030". "Il governo sta attualmente lavorando alla stesura di una legge sulla transizione energetica che sarà presentata nelle prossime settimane", ha affermato Benabderrahmane. Il premier, che ricopre anche l'incarico di ministro delle Finanze, ha affermato durante la sessione che il piano d'azione del governo contiene le grandi linee del programma di lavoro fino al 2024 e che il governo proseguirà i lavori di riforma avviati dal presidente della Repubblica, al fine di costruire la nuova Algeria. Il presidente del Consiglio si è impegnato davanti ai senatori a mettere in atto "una governance rinnovata per avere maggiori prestazioni e trasparenza, una gestione efficiente e trasparente delle finanze pubbliche e delle riforme fiscali, di bilancio, contabili, fondiarie e doganali". Il capo dell'esecutivo ha promesso inoltre di "lavorare per la moralizzazione della vita pubblica e per la prevenzione e la lotta alla corruzione, nonché per l'ammodernamento dell'amministrazione e del servizio pubblico". (Ala)