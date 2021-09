Milano: De Corato, troppo pochi uomini delle forze dell'ordine per contenere i "no vax"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il numero di uomini delle forze dell'ordine presenti in via Arcivescovado per contenere i no vax che da piazza Fontana sono passati in piazza Duomo a disturbare il comizio di Giorgia Meloni non era adeguato. Nonostante l'intento dei no vax fosse prevedibile sono stati schierati pochi agenti. A loro va comunque il mio ringraziamento per quanto hanno potuto fare. Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, su quanto accaduto questa sera con i manifestanti no vax e no green pass arrivati da piazza Fontana a piazza Duomo dove si stava svolgendo il comizio di Giorgia Meloni. "Il comizio della Meloni, l'unica leader in grado di riempire piazza Duomo, è stato disturbato da qualche centinaio di balordi che se la sono presa con l'unico partito di opposizione oggi in Italia. Vedremo se quando parleranno Carola Rackete e Sala ci sarà lo stesso numero ristretto di agenti o se verrà organizzato un adeguato spiegamento di forze dell'ordine", conclude De Corato. (Com)