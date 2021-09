Milano: Meloni, a Siena Letta ssenza simbolo perché si vergogna del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd, Enrico Letta, si è candidato nel collegio di Siena e si è candidato senza simbolo del Pd. Il segretario del Pd si vergogna del pd. Lo ha detto la presidente di Fatelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante l'evento "L'Italia del riscatto" organizzato per supportare la candidatura di Luca Bernardo a candidato sindaco del centrodestra. “Io lo capisco – ha proseguito – vallo a spiegare ai cittadini senesi che la sinistra ha preso una banca, l'ha usata come bancomat per il partito, l'ha devastata e poi ha scaricato il conto sulle casse dello stato italiano”. “Vaglielo a spiegare – ha concluso – che qulli che dicevano di stare dalla parte dei più deboli adesso fanno le majorette dei poteri forti e delle grandi concentrazioni economiche”. (Rem)