Business news: si apre in Cina il Grand Canal Cultural Tourism Expo, presente padiglione Italia

- Si tiene presso il Suzhou Exhibition Center la cerimonia di apertura del Grand Canal Cultural Tourism Expo 2021. L'evento vede coinvolta anche l'Italia con un padiglione organizzato dalla Camera di commercio italiana in Cina e dall'Agenzia nazionale per il turismo Enit, in collaborazione con il consolato generale d'Italia a Shanghai e con la partecipazione di 16 aziende italiane. Lo riferisce una nota del consolato. (Com)