Business news: Cina, banca centrale integra app pagamenti Huabei nel sistema dei crediti

- La piattaforma di pagamento online di Ant Group, Huabei, è stata integrata nel sistema di segnalazione del credito della banca centrale cinese. Lo ha reso noto la società tramite una nota pubblicata sul suo account ufficiale di Weibo. L'inclusione giunge in un contesto di forte crescita dell'economia digitale, e non comporterà modifiche ai requisiti di accesso al credito per la clientela della società. Gli utenti di Huabei hanno già ricevuto una nota di aggiornamento del servizio da parte della società. Con l'autorizzazione preventiva degli utenti, le informazioni che Huabei riporta al sistema di segnalazione del credito della banca centrale includono la data di apertura del conto, le linee di credito, l'utilizzo, nonché lo stato del rimborso del credito. Huabei invierà informazioni sul credito su base mensile e non divulgherà dettagli relativi ai consumi. (Cip)