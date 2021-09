Business news: Cina, stop a costruzione centrali a carbone all'estero potrebbe costare 50 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno della Cina a interrompere la costruzione di centrali elettriche a carbone all'estero potrebbe causare la perdita di 50 miliardi di dollari di investimenti. Lo riferisce l'emittente indipendente di Hong Kong "Rthk", dopo l'annuncio del presidente cinese Xi Jinping, che il giorno prima ha partecipato in videoconferenza al dibattito generale della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Lo sviluppo è la chiave per il benessere delle persone", ha osservato Xi, esprimendo la volontà di operare con la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, per promuovere congiuntamente la governance ambientale globale. "L'annuncio della Cina è uno degli sviluppi più significativi sul fronte climatico di quest'anno, poiché potrebbe segnare la fine del finanziamento pubblico internazionale per le centrali a carbone", ha affermato Christine Shearer, direttrice del programma carbone di Global energy monitor (Gem), un centro studi statunitense. "Troveremo invece molti Paesi che si rivolgeranno a fonti alternative di generazione di energia, e si spera che siano supportati per garantire che si tratti energia pulita", ha aggiunto Shearer. La mossa di Pechino potrebbe interessare 44 centrali a carbone destinate al finanziamento statale cinese, per un totale di 50 miliardi di dollari. "Ciò ha il potenziale per ridurre le future emissioni di anidride carbonica di 200 milioni di tonnellate all'anno", ha stimato il think tank Usa. (Cip)