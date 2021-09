Business news: Cina, formulate linee guida sui diritti di proprietà intellettuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha pubblicato un programma dalla durata di 15 anni (2021-2035) sullo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale (Dpi). Lo rende noto l'agenzia di stampa nazionale "Xinhua", precisando che il piano, che prevede una protezione più rigorosa dei diritti di proprietà intellettuale entro il 2035, è stato pubblicato dal Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) insieme al Consiglio di Stato. Le linee guida delineano una serie di obiettivi, tra cui la costruzione di un sistema di tutela che supporti le aziende a livello mondiale, l'istituzione di un meccanismo operativo che incoraggi l'innovazione, la creazione di un sistema di servizi pubblici che sia conveniente e vantaggioso per il pubblico e che rafforzi la partecipazione alla governance globale dei diritti di proprietà intellettuale. Il 17 agosto il presidente della Cina, Xi Jinping, nella decima riunione del Comitato centrale per gli affari finanziari ed economici del Partito comunista, ha sottolineato la necessità di promuovere la prosperità comune nel perseguimento di uno sviluppo di alta qualità e di prevenire i principali rischi finanziari. In quell'occasione il Comitato si è espresso per la protezione dei diritti di proprietà, dei diritti di proprietà intellettuale e dei guadagni legittimi e per la regolamentazione di diversi tipi di capitale. (Cip)