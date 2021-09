Business news: la più vecchia banca della Thailandia presenta un radicale piano di riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolo azionario di Siam Commercial Bank (Scb), la più antica banca della Thailandia, ha compiuto un balzo del 25 per cento il 23 settembre, dopo la presentazione da parte dell'istituto di credito di un radicale piano di riforma teso ad accelerare l'adozione della tecnologia finanziaria (FinTech). Il piano di ristrutturazione presentato da Scb questa settimana prevede l'istituzione di una holding company, Scbx, come "contenitore" delle sue piattaforme FinTech . L'obiettivo della banca è di accrescere le proprie attività oltre i limiti della regolamentazione bancaria. "Scb non può più limitarsi alla tradizionale attività bancaria", ha dichiarato l'amministratore delegato Arthid Nanthawithaya. Dopo la registrazione, Scbx verrà quotata al posto di Scb tramite una operazione di swap azionario, cui seguirà il pagamento di un dividendo di 70 miliardi di baht. (Fim)