Business news: crisi Evergrande, azioni crollano dell’11,6 per cento dopo mancato pagamento cedole

- Sono crollate dell’11,6 per cento questa mattina sulla borsa di Hong Kong le azioni del colosso cinese dell’immobiliare Evergrande, che non sembra essere riuscito a rispettare il termine del 23 settembre per il pagamento di cedole per 83,5 milioni di dollari. Ancora più pesante è il crollo dell’unità societaria per i veicoli elettrici, le cui azioni hanno perso il 23 per cento del valore questa mattina. Si fa sempre più concreta, dunque, la possibilità di un default di Evergrande, che d’altronde è stata messa in contro anche dalle autorità cinesi. Secondo quanto rivelato dal "Wall Street Journal", infatti, i funzionari di Pechino avrebbero infatti chiesto alle amministrazioni locali di prepararsi ad un possibile tracollo, esortandoli a radunare commercialisti ed esperti legali per esaminare le finanze relative alle operazioni di Evergrande nelle rispettive province. (Cip)