Business news: Emirati-Giordania, il primo terminal crocieristico della Abu Dhabi ports ad Aqaba

- La Abu Dhabi Ports ha firmato un accordo con la giordana Aqaba Development Corporation per costruire un terminal crocieristico presso il porto di Zayed ad Aqaba, in Giordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che tale accordo firmato durante una visita ad Abu Dhabi da una delegazione giordana. Si tratta della prima di una serie di partnership strategiche della Abu Dhabi Ports con l’autorità giordana. Attualmente, Abu Dhabi Ports gestisce undici porti e teminal crocieristici negli Emirati. Il capitano Mohamed Al Shamsi, amministratore delegato del gruppo Abu Dhabi Ports ha riferito: “Sarà una pietra miliare per il settore crocieristico e turistico in rapida crescita della Giordania ed è il primo di molti progetti di potenziamento che abbiamo progettato”. (Res)