Business news: Emirati, Amazon creerà 1.500 posti di lavoro nel Paese entro il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon, colosso statunitense delle vendite online, creerà 1.500 posti di lavoro negli Emirati Arabi Uniti entro il 2021. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale saranno incrementati i settori dello stoccaggio e della distribuzione, rispettivamente del 60 e del 70 per cento. Nell'ambito dei suoi piani di espansione, Amazon aprirà quattro nuovi centri dedicati alla distribuzione, accelerando le consegne e garantendo il raggiungimento di più clienti. "La nostra espansione è favorita dal sostegno alla crescente economia digitale degli Emirati Arabi Uniti mentre continuiamo a investire in persone, processi e tecnologia", ha affermato Prashant Saran, direttore delle operazioni di Amazon per il Medio Oriente e il Nord Africa. (Res)