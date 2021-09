Roma 2021: candidati sindaco firmano protocollo contro mafie di Avviso pubblico e Associazione daSud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni candidato oggi si è impegnato ad approvare una delibera di indirizzo per realizzare almeno tre dei dieci punti del protocollo entro i primi cento giorni di governo. Altri quattro punti dovranno essere realizzati entro il primo anno, mentre i restanti nel corso della consiliatura. I promotori dell'iniziativa si impegnano, invece, a fare una prima verifica dopo un anno dalla sottoscrizione. "La lotta a mafie, criminalità e corruzione - dichiara Danilo Chirico, presidente di associazione daSud - è stato il grande tema rimosso di questa campagna elettorale: era necessario fare qualcosa. Abbiamo sfidato i candidati chiedendo loro un impegno, preciso, concreto, verificabile. Solo in sette hanno raccolto e risposto al nostro appello e in sei lo hanno sottoscritto. La giornata di oggi rappresenta l'inizio di un percorso che non si conclude con la semplice firma. Il protocollo è una richiesta perché ci siano più politica e un punto di vista antimafia chiaro nell'impegno pubblico. Saremo pronti a verificare, pesare, supportare se necessario, denunciare, partecipare. Vedremo cosa accadrà". (segue) (Com)