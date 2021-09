Amministrative: Meloni, sì a iniziativa comune tra tutti i partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'iniziativa comune con i partiti del centrodestra per la chiusura della campagna elettorale ci sarà. Lo ha detto la presidente di Fatelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell'evento "L'Italia del riscatto" organizzato per supportare la candidatura di Luca Bernardo a candidato sindaco del centrodestra rispondendo a chi le ha chiesto se, per la chiusura della campagna elettorale, ci sarà un evento comune tra tutti i leader della coalizione, “Faremo un'iniziativa insieme, questa è stata una campagna elettorale brevissima. La data delle elezioni sarebbe dovuta essere una settimana più tardi perché come al solito la sinistra se le apparecchia. In una campagna breve non sempre le agende si incastrano e anzi siccome abbiamo tantissimo lavorare da fare, più cose riusciamo a fare. Sia a Roma che a Milano faremo un'iniziativa comune prima della fine della campagna elettorale. Stiamo organizzando in queste ore". (Rem)