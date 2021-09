Roma 2021: Bordoni (Lega), da Tor Bella Monaca parte rilancio Capitale e vittoria centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grandissima la partecipazione di amici e sostenitori della Lega all'evento con Matteo Salvini a Tor Bella Monaca". Così Davide Bordoni, consigliere capitolino uscente e candidato della Lega alle comunali. "La Lega e il centrodestra in questa campagna elettorale hanno veramente messo al centro le periferie, perché da qui parte la rinascita di Roma e il successo del Centrodestra, dopo 5 anni di promesse grilline non mantenute. Noi vogliamo dare voce alle persone perbene esasperate dal degrado e dalla mancanza di opportunità. Alle periferie romane – spiega Bordoni – serve legalità, decoro, più assunzioni nelle Forze dell'ordine, più telecamere e investimenti nella riqualificazione urbana. Ho proposto una nuova 'Consulta delle periferie' quale strumento concreto di riqualificazione urbana della Capitale". (Com)