Roma 2021: Gualtieri, per fortuna Bertolaso ha da fare con nipoti, avrebbe riaperto Malagrotta

- L'ex capo della protezione civile, Guido "Bertolaso" corteggiato per il ruolo di tecnico sulla gestione dei rifiuti da Carlo Calenda, candidato a sindaco di Azione, e per il ruolo di candidato a sindaco dal centrodestra "ha avuto una idea geniale, 'riapriamo Malagrotta' menomale che i nipotini hanno avuto la priorità". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenuto alla iniziativa di piazza a Cinecittà, organizzata dalla lista Sinistra civica ecologista.(Rer)