Milano 2021: De Corato, per Meloni oggi bagno di folla, Sala invece diserterà Piazza Duomo

- "Grande successo e bagno di folla oggi pomeriggio in Duomo per il comizio di Giorgia Meloni. Il consenso è enorme. Mi fa pensare al comizio per le elezioni politiche del 1972 di Giorgio Almirante". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. "Invece il sindaco Sala diserta piazza Duomo e questo è incredibile. Non è mai accaduto nella storia di Milano che il sindaco non chiudesse almeno la campagna elettorale in Duomo" conclude De Corato.(Com)