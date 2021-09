Imprese: Caio (Saipem), intelligenza artificiale opportunità per nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligenza artificiale è una tecnologia abbastanza matura, ma solo il 29 per cento delle aziende la utilizza e molte di queste non hanno ancora un approccio strutturale. Lo ha detto Francesco Caio, amministratore delegato di Saipem, alla conferenza internazionale “Ethics and Artificial Intelligence” organizzata a Venezia da Aspen Italia, Tim e Intesa Sanpaolo. “Un aspetto da affrontare è l’automazione: l’intelligenza artificiale diventa un’opportunità per focalizzarsi sulle cose dove siamo bravi e su quelle dove siamo meno bravi”, ha detto, parlando di “un aspetto strategico che rende l'intelligenza artificiale un elemento rilevante del nostro futuro”. Un’opportunitá, ha continuato, di “umanizzare alcuni processi che l’automazione ha reso troppo aridi”. In questo senso, ha spiegato, l’intelligenza artificiale diventa “un’opportunità di liberazione per le prossime generazionifacciamo fare alcune cose alle macchine e utilizziamo al meglio l’intelligenza emotiva per metterla al servizio dei clienti e dei dipendenti”. L’intelligenza artificiale, ha concluso, è connessa con il processo produttivo “che richiede consapevolezza e precisione delle regole e delle politiche che bisogna applicare: per questo auspico che l’Europa guardi con sempre più attenzione al settore”. (Rin)