Business news: gioco d'azzardo, operatori chiedono chiarezza sui cambiamenti normativi a Macao

- Alcuni dirigenti dei casinò di Macao hanno incontrato online i funzionari autorizzati dal governo a promuovere il gioco d'azzardo (i cosiddetti operatori junket) per chiarire i dettagli delle modifiche normative proposte dall'esecutivo per il settore. Lo riferisce oggi il quotidiano "Taiwan News", aggiungendo che l'incontro, tenuto ieri per una durata di 70 minuti, ha evidenziato la situazione di incertezza in cui si trova il settore da quando il governo ha dato il via alla revisione normativa. La Regione amministrativa speciale (Ras) di Macao ha avviato il 15 settembre una consultazione pubblica sul suo sistema di licenze per il gioco d'azzardo. Finora quella di ieri è stata l'unica opportunità ufficiale di confronto per l'industria dell'intrattenimento. Nel corso della riunione, i dirigenti del settore hanno concordato sulla necessità di aggiornare la legge ventennale sul gioco di Macao, che ha garantito un sostegno allo sviluppo di Macao come centro turistico internazionale. Le autorità locali hanno identificato nove aree di cambiamento, tra cui la vigilanza sulle operazioni quotidiane dei casinò, il numero di licenze, la regolamentazione e il benessere dei dipendenti. Al colloquio da remoto hanno partecipato rappresentanti di Sands China, Wynn Macau, Galaxy Entertainment, Mgm China, Melco Resorts e Sjm Holdings. Galaxy "è fiduciosa che si possa raggiungere un equilibrio tra gli interessi nazionali e le richieste degli operatori", ha affermato Buddy Lam, vicepresidente per le pubbliche relazioni della società. (Cip)