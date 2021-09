Business news: Macao, Istituto del commercio lancerà portale su investimenti nella Greater Bay Area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per il commercio e la promozione degli investimenti di Macao (Ipim) lancerà il portale "Invest Here", che fornirà informazioni in merito alle transazioni nelle principali città della Greater Bay Area, la megalopoli commerciale che comprende nove città della provincia meridionale del Guangdong, Macao e Hong Kong. Lo ha annunciato oggi l'organismo, che spera di rendere Macao una piattaforma cardine per la cooperazione tra Cina e i Paesi di lingua portoghese. (Cip)